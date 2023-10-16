Хорнер с призывом обратился к Формуле-1

«Я думаю, что это то, на что менеджерам команд нужно обратить внимание. Нам необходимо более разумное решение проблемы, потому что за последние две недели ситуации с нами и «Уильямсом» показали, что пока мы далеки от идеального варианта.



У нас не было никаких шансов избежать нарушения правил, учитывая повреждения конструкции и так далее, это было бы невозможно… Механики проделали феноменальную работу, чтобы все исправить», — приводит слова Хорнера Мotorsport.