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Хорнер призвал Формулу-1 пересмотреть правила ремонта, касающиеся «третьей машины»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что руководству Формулы-1 следует пересмотреть правила, касающиеся капитального ремонта автомобилей. При действующем регламенте болид, на который установлены определённые новые детали, считается третьей машиной и влечёт за собой штраф для команды.

Хорнер с призывом обратился к Формуле-1
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«Я думаю, что это то, на что менеджерам команд нужно обратить внимание. Нам необходимо более разумное решение проблемы, потому что за последние две недели ситуации с нами и «Уильямсом» показали, что пока мы далеки от идеального варианта.

У нас не было никаких шансов избежать нарушения правил, учитывая повреждения конструкции и так далее, это было бы невозможно… Механики проделали феноменальную работу, чтобы все исправить», — приводит слова Хорнера Мotorsport.

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