Ферстаппен может установить исторический рекорд на Гран-при США

В 2023 году на Гран При США в Остине действующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен может установить исторический рекорд серии. Голландец имеет все шансы стать пятым в истории чемпионата мира пилотом, завоевавшим 50 и более побед, а также самым молодым членом «клуба 50».

© autosport.com.ru

После Гран При Катара в активе Ферстаппена стала 49-м выигранным этапом в карьере голландца. Больше Макса побед одерживали только британец Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, немец Михаэль Шумахер и француз Ален Прост, так что из продолжающих выступления в гонках пилотов у голландца в этом отношении только один соперник.