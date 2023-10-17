Мик Шумахер протестирует «гиперкар» Alpine

В 2024 году марка Alpine дебютирует в гонках на выносливость в топовом классе «Гиперкар». Предвестником будущей гоночной модели Alpine A424 стал концепт-кар Alpine A424_β, показанный в рамках марафона «24 часа Ле-Мана» 2023 года, а к августу уже стартовали первые ездовые испытания новинки. Проестировать машину компания пригласила и Мика Шумахера.

© autosport.com.ru

Издания Motorsport-magazin и Bild сообщили, что молодого немца пригласили на тесты «гиперкара» в испанском Хересе, а позднее эту информацию официально подтвердили и представители Alpine. Это значит, что кандидатура Шумахера-младшего всерьёз рассматривается гоночным коллективом в качестве одного из пилотов в предстоящих выступлениях в чемпионате мира.