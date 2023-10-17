Мик Шумахер протестирует «гиперкар» Alpine
В 2024 году марка Alpine дебютирует в гонках на выносливость в топовом классе «Гиперкар». Предвестником будущей гоночной модели Alpine A424 стал концепт-кар Alpine A424_β, показанный в рамках марафона «24 часа Ле-Мана» 2023 года, а к августу уже стартовали первые ездовые испытания новинки. Проестировать машину компания пригласила и Мика Шумахера.
Издания Motorsport-magazin и Bild сообщили, что молодого немца пригласили на тесты «гиперкара» в испанском Хересе, а позднее эту информацию официально подтвердили и представители Alpine. Это значит, что кандидатура Шумахера-младшего всерьёз рассматривается гоночным коллективом в качестве одного из пилотов в предстоящих выступлениях в чемпионате мира.
Напомним, в 2023 году немец остался без места основного пилота Формулы 1 и выполняет обязанности резервного гонщика сразу в двух командах — Mercedes-AMG и McLaren. Если Мик перейдёт в FIA WEC, то и этим повторит путь своего отца, поскольку в 1990-1991 годах Михаэль Шумахер участвовал в гонках спортпрототипов в составе Sauber Mercedes.