Марко: после смерти Матешица внутри «Ред Булл» началась борьба за власть

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что после смерти основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица внутри гоночного коллектива началась борьба за перераспределение полномочий. Матешиц скончался в октябре этого года в возрасте 78 лет.