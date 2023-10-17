Тото Вольф впервые прокомментировал столкновение Хэмилтона и Рассела
Руководитель Mercedes Тото Вольф впервые прокомментировал столкновение Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела в Катаре. В первом повороте Хэмилтон лучше стартовал на шинах Soft и попытался опередить Рассела на Medium. Однако в итоге старший британец задел переднее колесо машины напарника и вылетел в гравий.
«Последний этап в Катаре был примером того, что всегда может произойти, – сказал австриец пресс-службе «Серебряных стрел». – Как команда, вы никогда не захотите, чтобы две ваши машины столкнулись. Было неприятно лишиться такого количества очков, особенно с учетом того, что машина была быстра.
Однако было приятно видеть, как отреагировали гонщики и команда. И Льюис, и Джордж знают, что команда на первом месте, и никогда не будут ставить её под угрозу. Я уверен, что после этого момента все мы вырастем. Сейчас мы сосредоточены на Остине и стараемся получить максимальный результат на каждом предстоящем этапе».