Тото Вольф впервые прокомментировал столкновение Хэмилтона и Рассела

Однако было приятно видеть, как отреагировали гонщики и команда. И Льюис, и Джордж знают, что команда на первом месте, и никогда не будут ставить её под угрозу. Я уверен, что после этого момента все мы вырастем. Сейчас мы сосредоточены на Остине и стараемся получить максимальный результат на каждом предстоящем этапе».