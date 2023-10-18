Попов отреагировал на готовящееся сокращение бывшей трассы "Ф-1" в Сочи

«Было много слухов про «Сочи Автодром». Про то, что его закроют. Продолжалось это несколько лет, и постоянно казалось, что вот уже-уже. Потом: «Фух – пронесло». Теперь говорят, что часть трассы всё-таки закроют. Обещали оставить асфальт, не выковыривать поребрики, но все заграждения вокруг трассы снимут. Будет свободный доступ в Олимпийский парк, на Площадь Фонтанов и так далее.



Сама трасса будет сильно укорочена – не доезжая до второго поворота, на срезке к 12-му повороту и обратно. В итоге останется 2,5 км. Останутся здание боксов, паддок, главная трибуна с музеем Николая Панули. Трасса будет фигурировать в национальных чемпионатах. Если вдруг когда-нибудь понадобится большая конфигурация, то обещают собрать её обратно», – сказал Попов на своём канале в YouTube.