Обозреватель "Ф-1": «Ред Булл» выдвинул Пересу ультиматум до конца сезона

«Время от времени мы видим в «Формуле-1» спекуляции, подогреваемые слухами, которые не основаны ни на чем, но в случае Переса есть очевидные причины, подпитывающие слухи, которые появились в последние недели. За этапы в Сингапуре, на «Сузуке» и «Лосаиле» Перес заработал всего пять очков, хуже выступили лишь пилоты «Альфа Таури», «Хааса», «Уильямса» и «Альфа Ромео», а также у Ланса Стролла, дела которого идут не очень хорошо. После Гран-при Катара руководитель команды Кристиан Хорнер весьма тактично указал, что «Ред Булл» необходим прогресс Переса, в основном в контексте следующего сезона, так как в текущем все задачи удачи уже выполнены.



Создается впечатление, что Пересу выдвинули достаточно четкий ультиматум до клетчатого флага в Абу-Даби. Это крайний срок, когда он должен убедить команду, что оставил самый тяжелый период в своей карьере в Формуле-1 позади. Хорнер и Марко вряд ли захотят гадать, увидят ли они в следующем марте в Бахрейне того же Переса, что в последних гонках.



Если Перес не покажет приемлемый уровень в ближайшие пять гонок, план выглядит ясным: Даниэль Риккардо вернется туда, где был до конца 2018 года, а именно в пару к Ферстаппену, а его место в «Альфа Таури» займёт Лиам Лоусон.



Главная причина, почему Перес все еще является напарником Ферстаппена в «Ред Булл» – отстутствие альтернативы. Программа поддержки молодых пилотов «Ред Булл» в последние годы складывает не лучшим образом, ведь дошло до того, что Риккардо, которого выгнали из «Макларена», пригласили в «Альфа Таури».



Травма Даниэля в свободной практике перед Гран-при Нидерландов стала глотком свежего воздуха для Переса, так как помешала Риккардо выступить на пяти этапах, по ходу которых он мог бы окончательно убедить Хорнера и Марко, что стоит рискнуть. Теперь у австралийца еще пять Гран-при, и с прицелом на 2024 года, мы увидим борьбу двух гонщиков с разными задачами на трассе.



Такую ситуацию «Ред Булл» не планировал – в противном случае он не стал бы объявлять Цуноду и Риккардо пилотами «Альфа Таури» [на сезон-2024] перед Гран-при Японии. Но между «Сузукой» и «Лосаилом» Перес не продемонстрировал никаких признаков прогресса, и это все усложнило», – написал Кинкеро в Motorsport Italia.