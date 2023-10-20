Williams показал особую ливрею для Гран При США
В 2023 году Williams в Формуле 1 бьёт собственные рекорды по количеству особых ливрей, представленных за один сезон. После азиатско-ближневосточного турне в цветах Gulf, к американскому уик-энду коллектив подготовил очередную новую раскраску своего болида. Правда, она отличается лишь отдельными элементами.
В ливрее использован звёздно-полосатый флаг США, которым оформлен обтекатель на крышке двигателя, а заднее крыло украшено NFT-токенами от спонсора Kraken, а кроме того появился логотип MyProtein на боковой опоре антикрыла после объявления о партнёрстве Williams Racing и THG. В целом дизайн болида остался прежним, но эти акценты выделяют машину на фоне предыдущих вариантов ливреи.
Для оформления антикрыла использованы семь NFT-изображений — пять выбрали по итогам голосования на торговой площадке Kraken из списка из 20 финалистов, а ещё два выбрали пилоты Williams, таец Алекс Албон и американец Логан Сарджент. О том, будет ли использоваться новая ливрея на этапе в Лас-Вегасе, не сообщается.