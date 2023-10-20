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Норрис и Расселл забавно сфотографировались вместе перед своими сотыми гонками

Британские пилоты команд «Макларен» и «Мерседес» Ландо Норрис и Джордж Расселл, которые на Гран-при США в Остине должны провести свои сотые гонки, сфотографировались вместе перед знаминательным юбилеем.

Норрис и Расселл забавно сфотографировались перед своими сотыми гонками
© Чемпионат.com

На фотографии, которую команда «Макларен» выложила в своих социальных сетях, два молодых британца руками показывают цифру 100. Ранее Ландо Норрис также представил для юбилейной гонки специальный дизайн своего шлема.

Соцсети

Если сравнивать выступления Рассела и Норриса за почти пять сезонов, то на счету Норриса 11 подиумов, а также рекорд по количеству очков среди пилотов, непопеждавших в гонках. На счету его соотечественника из «Мерседеса», который провёл три своих первых сезона в «Уильямсе», 10 подиумов и одна победа — на Гран-при Бразилии в 2022 году.

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