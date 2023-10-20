В FIA объяснили разное отношение к конфликтам на Украине и в Карабахе

«Мы должны сохранять нейтралитет, как в вопросах религии, так и политики. Так говорится в нашем уставе. Не я придумывал эти правила, но их нужно соблюдать. Иначе какой в них смысл? Мы просто выставим себя дураками.



Я понимаю, что происходит [между Азербайджаном и Арменией]. Но в то же время можно назвать минимум 20 стран, где сейчас идут вооруженные конфликты. В конце концов, кто я такой, чтобы говорить, кто прав, а кто виноват? Кто вы такие, чтобы об этом судить?» – приводит слова Сулайема немецкий Motorsport-Total.