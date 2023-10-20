В FIA объяснили разное отношение к конфликтам на Украине и в Карабахе
Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем объяснил, почему Азербайджан на фоне военного конфликта с Арменией не исключили из календаря Формулы 1 и не лишили права принять церемонию награждения в декабре 2023 года.
«Мы должны сохранять нейтралитет, как в вопросах религии, так и политики. Так говорится в нашем уставе. Не я придумывал эти правила, но их нужно соблюдать. Иначе какой в них смысл? Мы просто выставим себя дураками.
Я понимаю, что происходит [между Азербайджаном и Арменией]. Но в то же время можно назвать минимум 20 стран, где сейчас идут вооруженные конфликты. В конце концов, кто я такой, чтобы говорить, кто прав, а кто виноват? Кто вы такие, чтобы об этом судить?» – приводит слова Сулайема немецкий Motorsport-Total.
На замечание журналистов о том, что FIA отказалась от проведения гонок в России и ограничила участие российских пилотов после начала событий на Украине в феврале 2022 года, президент федерации ответил: «Мы приняли это решение, основываясь на нашем уставе [нейтралитета]. Я сам был против. Но мы собрали внеочередное заседание и поступили так, как хотели участники. Их голос имел приоритет. Я был избран, чтобы реализовывать пожелания представителей федерации. Я и сам представитель федерации».
В августе 2022 года генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заявил, что о возвращении чемпионата в России не может быть и речи.