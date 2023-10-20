В Остине стартует второй из трех американских этапов в сезоне "Формулы-1"

Программа 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при США - стартует в пятницу на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас). Этот этап станет пятым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

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Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат Гран-при со спринтом вновь претерпел изменения. Если раньше в пятницу проводилась квалификация к субботней спринтерской гонке, а результат заезда на 100 км определял стартовую решетку на основную воскресную гонку, то сейчас в пятницу проводится квалификация к основной гонке, а в субботу вместо второй свободной практики состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к воскресному заезду пройдет в укороченном формате: первый сегмент будет длиться 12 минут, второй - 10, третий - 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

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Ответы на главные вопросы сезона уже даны - нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно стал трехкратным чемпионом мира, а его команда завоевала шестой Кубок конструкторов. Из оставшихся интриг можно выделить борьбу за второе место - мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл") на 30 очков опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"). Не так далеко от них находится двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), который уступает 11 очков Хэмилтону, однако форма его команды в последних гонках говорит о том, что ему будет сложно полноценно вклиниться в эту борьбу. В Кубке конструкторов также идет борьба за второе место между "Мерседесом" (326 очков) и "Феррари" (298).

До 2007 года Гран-при США обычно проходил в Индианаполисе (штат Индиана), после чего американский этап покинул календарь чемпионата. В 2012 году "Формула-1" вернулась в США на автодром "Трасса Америк", который был построен специально для проведения этапа "королевских гонок". На автодроме в Остине больше всех побед одержал Хэмилтон (пять), из действующих пилотов также выигрывали Ферстаппен (дважды) и финн Валттери Боттас (один раз). В календаре нынешнего сезона значатся три американских этапа: в мае состоялся Гран-при Майами, а в ноябре дебютирует Гран-при Лас-Вегаса.