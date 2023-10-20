«Сочи Автодром» исключен из гоночного календаря на 2024 год

Программа развития российского автоспорта SMP Racing анонсировала изменения в представленный недавно календарь главных кольцевых соревнований страны на 2024 год. В частности, из числа этапов чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг исключён уик-энд на «Сочи Автодроме».

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Ожидалось, что трасса в ФТ «Сириус» примет финальный этап серии G-Drive СМП РСКГ Туринг, который должен был пройти на «Сочи Автодроме» 12-13 октября следующего года. Сейчас же стало известно, что трасса исключена из календаря — финальный этап спринтерской серии из ФТ «Сириус» перенесён в Грозный на трассу «Крепость Грозная». Вероятно, связано это с грядущими изменениями «Сочи Автодрома», который будет серьёзно сокращён.