«Сочи Автодром» исключен из гоночного календаря на 2024 год

«Сочи Автодром» исключён из календаря СМП РСКГ в 2024 году
Программа развития российского автоспорта SMP Racing анонсировала изменения в представленный недавно календарь главных кольцевых соревнований страны на 2024 год. В частности, из числа этапов чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг исключён уик-энд на «Сочи Автодроме».
Ожидалось, что трасса в ФТ «Сириус» примет финальный этап серии G-Drive СМП РСКГ Туринг, который должен был пройти на «Сочи Автодроме» 12-13 октября следующего года. Сейчас же стало известно, что трасса исключена из календаря — финальный этап спринтерской серии из ФТ «Сириус» перенесён в Грозный на трассу «Крепость Грозная». Вероятно, связано это с грядущими изменениями «Сочи Автодрома», который будет серьёзно сокращён.
Из других изменений заявлено, что на трёх этапах пройдут заезды Формулы 4, число этапов в серии СМП РСКГ Эндуранс уменьшено с шести до пяти, а одна из длинных гонок из Казани перенесена в Нижний Новгород. При этом число мега-уик-эндов (в рамках которых пройдут этапы G-Drive СМП РСКГ Туринг и этапы Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс) выросло с одного до трёх.