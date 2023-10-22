Вольф взял на себя вину за штраф Расселла в спринте

«После более сложной квалификации к спринту, оба пилота показали хороший темп в самом спринте. Льюис с самого начала прессинговал Макса, однако его скорость оказалась слишком высокой. Мы знаем, что у нас по-прежнему много работы для того, чтобы бороться впереди, но мы можем быть воодушевлены нашим первым подиумом в спринте в сезоне.



Джордж сделал сегодня всё, что мог, и принёс нам одно очень очко, стартуя с 11-й позиции. Это очень полезно для команды. Его штраф полностью оправдан, и мы должны были отдать позицию. Это была моя вина, поскольку я думал, что у нас более хороший темп, чтобы продвинуться вперёд дальше, чем на пять секунд. Если нам хорошо удастся поработать над стратегией, то завтра сможем смело бороться за позицию на подиуме», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».