Пилоты «Макларена» резко раскритиковали ФИА

«Я видел повтор, на котором видно, что он явно выехал за пределы трассы и обогнал меня. Думаю, вы могли не можете сказать, что в эта ситуация была спорной. Пять секунд немного повлияли на его гонку, но не сильно. В таких ситуациях вы можете поступать так, потому что управляете более быстрой машиной. Не думаю, что это справедливо для всех. Стюарды выписали ему штраф, который заставляет поднять вопрос, было ли наказание правильным или оно создаёт прецедент на будущее. Не знаю, зашёл ли бы я так далеко, но чувствую, что эта ситуация для меня довольно вопиющая. В таких обстоятельствах поменяться позициями было не так уж сложно. Если на это потребуется всего пять секунд, то в основной гонке поступать так будет полезно. Возможно, некоторые будут заранее обдумывать такой шаг, но это определённо создаёт своего рода прецедент в отношении того, какое наказание вы получаете. Если вы в более быстрой машине, кого бы вы ни пытались обогнать, — это даст вам инициативу на такие действия», — приводит слова Пиастри Speedcafe.