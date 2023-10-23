Леклер выступал на Гран-при США под обезболивающими

«У меня зубная инфекция. Думаю, это зуб мудрости. В четверг и пятницу мне было очень больно, потом стало получше. Я принимаю очень сильные обезболивающие с четверга. Сейчас всё в порядке, но я пил лекарства перед гонкой.



В какие-то моменты по ходу уик-энда боль была очень сильной, иногда становилась немного слабее, но это не влияло на меня за рулём», – сказал Леклер в интервью Sky Sports после гонки.