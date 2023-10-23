Шарль Леклер выступал на Гран При США под обезболивающими
Пилот Ferrari Шарль Леклер признался, что был вынужден принимать обезболивающие препараты на протяжении всего уик-энда в США из-за сильной зубной боли. Монегаск завоевал поул-позицию в пятницу, финишировал 12-м в субботнем спринте и стал шестым в основной гонке в воскресенье.
«У меня зубная инфекция. Думаю, это зуб мудрости. В четверг и пятницу мне было очень больно, потом стало получше. Я принимаю очень сильные обезболивающие с четверга. Сейчас всё в порядке, но я пил лекарства перед гонкой.
В какие-то моменты по ходу уик-энда боль была очень сильной, иногда становилась немного слабее, но это не влияло на меня за рулём», – сказал Леклер в интервью Sky Sports после гонки.