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Гонщики Формулы-1 Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США

Гонщики «Мерседеса» и «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы по итогам Гран-при США. Об этом сообщает «Чемпионат».

Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США
© Газета.Ru

Решение о дисквалификации приняли стюарды Гран-при на основе доклада от технического делегата ФИА Джо Бауэра.

Болиды Хэмилтона и Леклера не прошли техническую проверку после финиша гонки. На машинах были установлены доски скольжения, которые не соответствуют регламенту.

В «Феррари» и «Мерседесе» признали вину. Хэмилтон был лишен второго места, а Леклер — шестого.

Первое место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторую строчку занял Ландо Норрис, представляющий «Макларен», замкнул тройку сильнейших представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

В личном зачете на первом месте идет Макс Ферстаппен, на второй строчке располагается Серхио Перес, Льюс Хэмилтон замыкает тройку сильнейших.

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