Американский гонщик впервые за 30 лет набрал очки в "Формуле-1"

Гран При США 2023 года в Остине стал знаковой гонкой для американских пилотов, поскольку впервые за 30 лет гонщик из США смог набрать очки в Формуле 1. Особо символичным стало то, что это достижение состоялось на одном из американских этапов чемпионата мира по ходу текущего сезона.

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Дебютант Формулы 1 Логан Сарджент в Остине набрал первые в своей карьере очки в чемпионате мира. Это стало возможным после того, как были дисквалифицированы британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер — пилоты Mercedes-AMG и Ferrari открыли дорогу на десятое место гонщику Williams, который стал на финише 12-м.