Объявлено новое название, которое может получить «Альфа Таури»

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» может изменить название на Racing Bulls. Как рассказал авторитетный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд, это может произойти по воле «Ред Булл». По его словам, анонс может последовать в ближайшее время.

Кроме того, по сведениям Сейвуда, у итальянской команды не будет титульного спонсора. Вместо этого она будет представлять группу различных брендов, желающих получить рекламу за счёт Формулы-1. Одним из спонсоров может стать популярный у молодёжи сервис Cash App, что говорит, отмечает Джо, в пользу того, что ставка может быть сделана на повышения интереса к команде у молодого поколения.