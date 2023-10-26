Mercedes отыграла минимум 0,1 секунды у Red Bull за счет нарушения правил
Итальянский автоспортивный журналист Джулиано Дукесса поделился некоторыми подробностями дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран При США.
Оба гонщика были исключены из результатов гонки из-за повышенного износа планки днища на своих машинах. Как предполагается, Mercedes и Ferrari просчитались и выставили слишком низкий дорожный просвет, который не подошел под рельефную и кочковатую трассу.
Как пишет Дукесса, планка днища на машине Хэмилона была изношена сильнее, чем на машине Леклера, что может говорить о более экстремальных настройках. При этом две другие топ-команды Red Bull Racing и McLaren пожертвовали 0,1 секунды на круге, выставив клиренс как можно выше с целью не повредить контрольную планку.
На последних пяти кругах шедший вторым Хэмилтон, напомним, догонял Ферстаппена и на финише уступил пилоту Red Bull Racing всего две секунды.
В Mercedes осознанно пошли на риск?
Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон заверил, что команда не ожидала высокого износа контрольной планки и ошиблась с настройками.
«При настройке машины на тренировке мы обратили внимание на износ планки днища. Всё было нормально, поэтому мы не стали больше ничего корректировать.
Как оказалось, мы ошиблись – стоило сделать дорожный просвет выше. Это для нас урок на будущее. На такой ухабистой трассе и при одной тренировке за уик-энд нужно оставлять больше запаса по высоте машины», – сказал Эллисон на Youtube-канале Mercedes.