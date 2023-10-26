Mercedes отыграла минимум 0,1 секунды у Red Bull за счет нарушения правил

«При настройке машины на тренировке мы обратили внимание на износ планки днища. Всё было нормально, поэтому мы не стали больше ничего корректировать.



Как оказалось, мы ошиблись – стоило сделать дорожный просвет выше. Это для нас урок на будущее. На такой ухабистой трассе и при одной тренировке за уик-энд нужно оставлять больше запаса по высоте машины», – сказал Эллисон на Youtube-канале Mercedes.