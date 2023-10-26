ФИА объяснила причины выборочных проверок болидов
На прошедшем Гран-при Формулы-1, проходившем в американском Остине, после гонки четыре болида было отрпавлено на проверку ФИА (Международной автомобильной федерации), по итогам которой болиды Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера были дисквалифицированы. Выборочные проверки вызвали вопросы у участников, так как проверка лишь четырёх болидов оставляет возможность другим 16 выступать с нарушениями, в связи с чем ФИА выпустила заявление.
«Этот процесс существует уже много десятилетий. Любая часть болида может быть проверена в любое время и если в ходе проверки выяснится что-то, что не соответствует правилам, для участников это может означать тяжёлые последствия. При проведении проверок проводится огромный объём работы в ограниченное время, доступное после завершения Гран-при, до того, как болиды нужно будет вернуть командам для транспортировки.
Однако, даже несмотря на то, что проводится широкий спектр проверок, невозможно охватить все параметры каждой машины за короткое время — и это особенно подтверждается, когда уикенды идут подряд и необходимо учитывать сроки перевозок. Поэтому процесс слуайного выбора нескольких болидов для проверки различных характеристик особенно важен. Каждая команда осознаёт, что их могут выбрать, и понимает, что вероятность обнаружения наружений правил велика», — приводит слова заявления ФИА The Race.