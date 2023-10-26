К Максу Ферстаппену приставят охрану на Гран При Мексики
Команда Red Bull Racing приставит телохранителей к Максу Ферстаппену на Гран При Мексики в предстоящие выходные.
Во время церемонии награждения на предыдущем этапе Остине трехкратного чемпиона мира Формулы 1 освистали. Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что свистели болельщики Серхио Переса, и подтвердил дополнительные меры безопасности на этапе в Мехико.
«Макс против таких мер и считает, что беспокоиться не о чем. Но мы несем ответственность за него и хотим, чтобы он находился в безопасности», – приводит слова Марко немецкий F1-Insider.
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, в свою очередь, заявил, что вряд ли Ферстаппена тепло встретят на Гран При Мексики.