Ферстаппен назвал условие, при котором готов отказаться от побед

Трёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в шутку назвал условие, при котором согласится не побеждать в гонках целый год.

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На прошлом этапе в Остине голландец повторил свой рекорд прошлогодней давности, одержав 15-ю победу в сезоне. Если Макс выиграет все оставшиеся гонок сезона, то установит рекорд в 19 побед.

«Пусть ПСВ выиграет Лигу чемпионов. Тогда я согласен не побеждать целый год», – сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.