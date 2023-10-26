Ферстаппен назвал условие, при котором готов отказаться от побед

Макс Ферстаппен готов отказаться от побед при одном условии...
Трёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в шутку назвал условие, при котором согласится не побеждать в гонках целый год.
На прошлом этапе в Остине голландец повторил свой рекорд прошлогодней давности, одержав 15-ю победу в сезоне. Если Макс выиграет все оставшиеся гонок сезона, то установит рекорд в 19 побед.
«Пусть ПСВ выиграет Лигу чемпионов. Тогда я согласен не побеждать целый год», – сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.
Нидерландский футбольный клуб 24 раза побеждал в чемпионате страны, но Лигу чемпионов выиграл только один раз – в 1988 году. Лучшее достижение команды с тех пор – полуфинал в 2005 году.