На тестах чемпионата России по ралли-рейдам в багги Нифонтовой врезался «Камаз»
На тестах по ралли-рейдам в Нифонтову врезался «Камаз».
Инцидент произошел по ходу официальных тесов в рамках чемпионата России по ралли-рейдам.
По словам Нифонтовой, которая в момент аварии находилась за рулем своего багги, инцидент главным образом произошел из-за плохой работы организаторов.
«Вкратце как у нас дела… не очень пока что. Погода плохая и организация официальных тестов оставляет желать лучшего. На старте ни одного выпускающего судьи, все едут как хотят и когда хотят. Хорошо хоть с Катюхой живы остались после столкновения с «Камазом», – рассказала Нифонтова.
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