На тестах чемпионата России по ралли-рейдам в багги Нифонтовой врезался «Камаз»

«Вкратце как у нас дела… не очень пока что. Погода плохая и организация официальных тестов оставляет желать лучшего. На старте ни одного выпускающего судьи, все едут как хотят и когда хотят. Хорошо хоть с Катюхой живы остались после столкновения с «Камазом», – рассказала Нифонтова.