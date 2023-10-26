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На тестах чемпионата России по ралли-рейдам в багги Нифонтовой врезался «Камаз»

На тестах по ралли-рейдам в Нифонтову врезался «Камаз».

На тестах чемпионата России по ралли-рейдам в багги Нифонтовой врезался «Камаз»
© Sports.ru

Инцидент произошел по ходу официальных тесов в рамках чемпионата России по ралли-рейдам.

По словам Нифонтовой, которая в момент аварии находилась за рулем своего багги, инцидент главным образом произошел из-за плохой работы организаторов.

«Вкратце как у нас дела… не очень пока что. Погода плохая и организация официальных тестов оставляет желать лучшего. На старте ни одного выпускающего судьи, все едут как хотят и когда хотят. Хорошо хоть с Катюхой живы остались после столкновения с «Камазом», – рассказала Нифонтова.