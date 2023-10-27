Мексиканские фанаты планируют перекрывать улицы, где будет появляться Ферстаппен

Ранее, на Гран-при США в Остине, где присутствовала многочисленная мексиканская диаспора, празднование победы Ферстаппена было омрачено выкриками «Чеко! Чеко!» и оглушительным свистом во время подиумной церемонии. Ожидается, что в Мексике Ферстаппен попадёт в более стрессовую ситуацию.

Как сообщает GPBlog со ссылкой на мексиканское издание La Cronica de Hoy, тысячи фанатов Переса планируют продолжить освистывание Ферстаппена каждый раз, как голландец будет появляться в поле зрения. Более того, несколько онлайн-групп сообщают о плане перекрывать дороги, по которым Ферстаппену придётся идти по пути на автодром, а также и на самом автодроме.