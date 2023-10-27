Хэмилтон заявил, что на Гран-при США были другие болиды, нарушающие правила

«Я слышал из нескольких разных источников, что было много других болидов, которые тоже нарушали правила, но они не были проверены, поэтому им это сошло с рук. Я участвую в гонках 16 лет. Были времена, когда было много других сценариев, подобных этому, когда некоторые избегали проверок, а другим просто не везло, что их проверяли.



В конечном итоге, должна быть какая-то структура получше, которая обеспечивает справедливость и равнозначна по всем направлениям. Раньше у нас в Остине никогда не было такой проблемы. Это произошло из-за спринтерской гонки, поэтому простым решением был бы иной подход к уикенду, когда в болид можно было бы вносить изменения позже пятничного утра, особенно на таких ухабистых трассах.



Это действительно единственная причина ошибки. Лишь потому что трасса настолько ухабистая, а некоторые болиды управляются чуть лучше, чем другие. Посмотрите на голову Шарля [Леклера] и на мою голову в болиде. У нас были плохие заезды, и наши головы постоянно тряслись, потому что машины бились о доску скольжения», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.