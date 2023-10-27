Ферстаппен поделился мнением о собственной безопасности на Гран-при Мексики

«В среду у меня был целый день, связанный с маркетингом, и он был великолепным. Приём, который я получил, был очень приятным. Мы хорошо провели время. У людей есть вопросы, но я здесь, чтобы выполнять свою работу. Приём, который мне оказали, был потрясающим. Так было всегда и, надеюсь, так и останется.



Думаю, всегда хорошо поддерживать своего любимого гонщика, но при этом уважать других. Это как в ситуации на подиуме — неуважительно начинать что-то скандировать в моменты, когда играет национальный гимн», — сказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.