Хэмилтон: «Ред Булл» совсем не помогает Пересу, мне было бы очень сложно на его месте
Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил поддержку в адрес пилота «Ред Булл» Серхио Переса, заявив, что ему может быть психологически тяжело выступать за «быков», так как он зачастую сталкивается с внутрикомандной критикой, в том числе со стороны советника Хельмута Марко.
«Считаю, что его команда совсем ему не помогает. Знаю, что в «Ред Булл» много людей, но есть те, кто влияет на него психологически и не поддерживает его должным образом. Если бы я слышал столь негативные вещи обо мне каждый уикенд, мне было бы тяжело. Поэтому он в очень тяжёлом положении, но я думаю, что он знает, как справиться с этим.
У нас очень требовательный спорт, но что я могу сказать о Серхио Пересе, так это то, что он всегда возвращается, поднимается и продолжает стараться. В чём я могу быть уверенным, так это в том, что в Мексике он покажет себя. Когда я был в Сильверстоуне я был очень мотивирован, и я уверен, что то же самое произойдёт с ним.
Я был очень впечатлён им в начале сезона, потому что он пилотировал так хорошо. Кажется, он даже лидировал в личном зачёте в какой-то момент, и я думал, что мы наконец-то видим лучшего Чеко, но это был очень долгий сезон», — приводит слова Хэмилтона мексиканское издание Esto.
Отметим, что Хэмилтон является главным конкурентом Переса в борьбе за второе место в личном зачёте сезона-2023. За четыре этапа до конца чемпионата Хэмилтон отстаёт от мексиканского пилота на 39 очков.