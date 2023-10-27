Хэмилтон: «Ред Булл» совсем не помогает Пересу

«Считаю, что его команда совсем ему не помогает. Знаю, что в «Ред Булл» много людей, но есть те, кто влияет на него психологически и не поддерживает его должным образом. Если бы я слышал столь негативные вещи обо мне каждый уикенд, мне было бы тяжело. Поэтому он в очень тяжёлом положении, но я думаю, что он знает, как справиться с этим.



У нас очень требовательный спорт, но что я могу сказать о Серхио Пересе, так это то, что он всегда возвращается, поднимается и продолжает стараться. В чём я могу быть уверенным, так это в том, что в Мексике он покажет себя. Когда я был в Сильверстоуне я был очень мотивирован, и я уверен, что то же самое произойдёт с ним.



Я был очень впечатлён им в начале сезона, потому что он пилотировал так хорошо. Кажется, он даже лидировал в личном зачёте в какой-то момент, и я думал, что мы наконец-то видим лучшего Чеко, но это был очень долгий сезон», — приводит слова Хэмилтона мексиканское издание Esto.