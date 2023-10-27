Росберг объяснил, почему «Ред Булл» не увольняет Хельмута Марко

«Кристиан Хорнер не так давно вёл переговоры с «Феррари», но в это время именно Марко удавалось удерживать важных для команды людей. Эдриан Ньюи тоже собирался уходить, но ему заплатили много денег, поэтому он оставался в команде все эти годы. Теперь он вновь является частью успеха команды», — заявил Росберг в интервью Sky Sport Germany.