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Брандл сделал категоричное заявление по поводу будущего Переса в «Ред Булл» в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл высказал мнение, что мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес всё ещё будет в команде в следующем году. Ранее различными экспертами и инсайдерами сообщалось, что «Ред Булл» может уволить Переса после нынешнего сезоне. Действующий контракт Серхио рассчитан до завершения будущего чемпионата.

Брандл сделал категоричное заявление по поводу будущего Переса в «Ред Булл»
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«В целом если бы мне пришлось ставить на это деньги прямо сейчас, я бы сказал, что в следующем году он будет в «Ред Булл». Такова моя позиция в данный момент», — приводит слова Брандла F1 Oversteer.

Ранее сообщалось, что положение Переса сейчас выглядит как «очень тревожное», а его место в австрийской команде на 2024 год под угрозой.

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