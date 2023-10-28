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Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран‑при Мексики, Албон проиграл чемпиону 0,070 секунды

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен возглавил итоговый протокол заключительной сессии свободных заездов на этапе «Формулы 1» в Мексике. Лучшее время круга в исполнении нидерландского пилота — 1 минута 17,887 секунды.

Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран‑при Мексики
© globallookpress.com

Вторым по итогам заезда стал гонщик «Уильямса» Александр Албон, представляющий Таиланд (+0,070 секунды). Тройку замкнул напарник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес (+0,139).

Ранее сообщалось, что Ферстаппена на этом Гран при будет сопровождать личная охрана. На прошедшем этапе в США действующего чемпиона освистали во время церемонии награждения.

Квалификация этапа начнется в 00:00 по московскому времени.