Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран‑при Мексики

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен возглавил итоговый протокол заключительной сессии свободных заездов на этапе «Формулы 1» в Мексике. Лучшее время круга в исполнении нидерландского пилота — 1 минута 17,887 секунды.

Ранее сообщалось, что Ферстаппена на этом Гран при будет сопровождать личная охрана. На прошедшем этапе в США действующего чемпиона освистали во время церемонии награждения.