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Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен обновил свой рекорд по победам на «Формуле-1». Нидерландский пилот стал победителем 19-го этапа чемпионата мира Гран-при в Мексике, передает телеканал «МИР 24».

Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»
© Мир 24

Трехкратный чемпион мира выиграл 16-ю гонку в сезоне – против 15 в прошлом году. Также Ферстаппен в 2023 году выигрывал десять этапов подряд.

Второе место занял британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес-Бенц». Третье место – у Шарля Леклера из «Феррари», который накануне выиграл квалификацию Гран-при Мексики.