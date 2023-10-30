Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен обновил свой рекорд по победам на «Формуле-1». Нидерландский пилот стал победителем 19-го этапа чемпионата мира Гран-при в Мексике, передает телеканал «МИР 24».

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Трехкратный чемпион мира выиграл 16-ю гонку в сезоне – против 15 в прошлом году. Также Ферстаппен в 2023 году выигрывал десять этапов подряд.