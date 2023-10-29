Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1»
Победителем в квалификации 19 этапа чемпионата мира Гран-при Мексики «Формулы-1» стал пилот команды Ferrari монегаск Шарль Леклер. Гонки прошли на автодроме братьев Родригес, передает телеканал «МИР 24».
На втором месте оказался еще один член команды Ferrari – испанец Карлос Сайнс-младший. Третьим пришел пилот команды Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен.
Ферстаппен досрочно победил в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира.
Ранее в этом месяце по итогам заезда в рамках Гран-при «Формулы-1» в американском Остине были дисквалифицированы британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон и пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер.