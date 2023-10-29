Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1»

Победителем в квалификации 19 этапа чемпионата мира Гран-при Мексики «Формулы-1» стал пилот команды Ferrari монегаск Шарль Леклер. Гонки прошли на автодроме братьев Родригес, передает телеканал «МИР 24».

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На втором месте оказался еще один член команды Ferrari – испанец Карлос Сайнс-младший. Третьим пришел пилот команды Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен.

Ферстаппен досрочно победил в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира.