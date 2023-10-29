Гонщик MotoGP признался, что боялся умереть во время выступления

«Да, это была трудная гонка. По правде сказать, я не мог дышать. Труднейшая гонка в моей жизни. На последних трёх кругах я запаниковал, потому что не мог дышать. Я был крайне обеспокоен. Подумал, что умру, когда доехал до боксов.