Хорнер рассказал, винит ли Переса после аварии и схода на Гран-при Мексики

«Да, очень контрастное выступление: ещё одна потрясающая гонка от Макса, полное и абсолютное доминирование, а вот для Чеко она стала разочарованием. Он стартовал словно космический корабль и имел такой большой импульс в первом повороте. Но нельзя винить его за то, что он пошёл на это в попытке стать лидером в своей домашней гонке», — приводит слова Хорнера PlanetF1 Sky Sports.