Алонсо раскритиковал болид «Астон Мартин» после Гран-при Мексики

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу болида своей команды после Гран-при Мексики.

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«Я не думаю, что дело в настройках болида. Мы уже много чего перепробовали. Дело не в настройках, а в комплектации и в том, что мы, гонщики, не чувствуем себя уверенно.

Для меня это было особенно трудно. Я не очень хорошо поработал, потому что мне не хватает уверенности в машине. Я не нахожусь на своем лучшем уровне.

У нас была гонка в Остине для сравнения двух пакетов, и результаты в пользу нового пакета были явно благоприятны. Похоже, что нам не очень комфортно в машине. Здесь мы были медленными в каждой сессии.