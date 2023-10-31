Хорнер назвал шаг «Феррари», который его очень удивил

«Я был убеждён, что они выберут «медиум», потому что этот состав уже на старте позволяет отыграть пять метров. Так что я был очень удивлён, что они выбрали «хард». Все мы видели «медиум» у Хэмилтона, и всё было здорово», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.