Хорнер назвал шаг «Феррари», который его очень удивил

Кристиан Хорнер назвал шаг «Феррари» на ГП Мексики, который его очень удивил
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что был очень удивлён тем, что «Феррари» отказалась устанавливать шины «медиум» на болид Шарля Леклера во время рестарта Гран-при Мексики. Вместо «медиумов» «Скудеррия» оставила у монегаска «хард». После рестарта Шарль пропустил Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и в итоге финишировал вслед за ним на третьем месте.
«Я был убеждён, что они выберут «медиум», потому что этот состав уже на старте позволяет отыграть пять метров. Так что я был очень удивлён, что они выбрали «хард». Все мы видели «медиум» у Хэмилтона, и всё было здорово», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
Ранее выступление «Феррари» в Мексике оценил руководитель команды Фредерик Вассёр.
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