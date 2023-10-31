Ферстаппен предположил, что нужно было делать Пересу, чтобы избежать аварии

«Я могу его понять, ведь это был его домашний Гран-при. Ему хотелось оказаться на подиуме, и я прекрасно понимаю, что он желал обойти его снаружи, чтобы выйти в лидеры. Сейчас мне видится, что он мог бы оставить немного больше места, но, с другой стороны, если бы это сработало, ты всё получилось бы просто потрясающе. Я думаю, произошедшее стало скорее волнением из-за от желания оказаться на подиуме. В этот раз, к сожалению, ничего не вышло», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.