Адвокат Шумахеров объяснил, почему нет официального отчета о здоровье Михаэля

«Конечно, мы много обсуждали, возможно ли раскрыть информацию о состоянии здоровья Михаэля. Поэтому мы также подумали, может ли окончательный отчёт о здоровье быть правильным способом проинформировать публику. Но на этом дело не закончилось бы, и нужно было бы постоянно обновлять эти сведения. Потому что это не положило бы конец интересу средств массовой информации.



Они могли снова и снова читать такой отчёт и спрашивать: «А каково состояние Михаэля сейчас?». И задаваться этим вопросом через один, два, три месяца или года после публикации отчёта. И если бы мы затем захотели принять меры против этих публикаций, нам пришлось бы иметь дело с аргументом о добровольном самораскрытии интересующих данных, поэтому было принято решение вообще не давать никакой официальной информации», — заявил Феликс Дамм LTO.