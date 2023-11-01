«Сочи Автодром» начнет работу в новой конфигурации с 15 декабря

Новая версия «Сочи Автодрома» заработает в декабре
Трасса «Сочи Автодром» в реконструированном виде с сокращением длины круга и кардинальном изменении конфигурации трека начнёт работу уже до конца 2023 года. В новом варианте трасса будет доступна уже с 15 декабря.
«Картинг завершит свою работу 29 октября, чтобы открыться в новом улучшенном формате. Гоночные программы будут доступны до 31 октября, далее трек будет задействован при проведении 4 этапа Кубка России по кольцевым гонкам на выносливость СМП РСКГ (Эндуранс) 03-04 ноября 2023 года и возобновит свою работу уже в конфигурации 2,3 км с 15 декабря 2023 года. Выход из первого поворота и двенадцатый поворот сомкнутся в малое кольцо», — сообщает официальный сайт автодрома.
Напомним, существующая 5,8-километровая версия была изначальным вариантом автодрома для Гран При России Формулы 1. С момента открытия «Сочи Автодрома» в 2014 году гонки на трассе проходили в единственной конфигурации, которая также использовалась для проведения соревнований по дрифту.