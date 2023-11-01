«Сочи Автодром» начнет работу в новой конфигурации с 15 декабря

«Картинг завершит свою работу 29 октября, чтобы открыться в новом улучшенном формате. Гоночные программы будут доступны до 31 октября, далее трек будет задействован при проведении 4 этапа Кубка России по кольцевым гонкам на выносливость СМП РСКГ (Эндуранс) 03-04 ноября 2023 года и возобновит свою работу уже в конфигурации 2,3 км с 15 декабря 2023 года. Выход из первого поворота и двенадцатый поворот сомкнутся в малое кольцо», — сообщает официальный сайт автодрома.