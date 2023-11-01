Марко на ГП Мексики поспорил с инженером Ферстаппена и выиграл

«Я поспорил с Джанпьеро, что Макс первым войдёт в первый поворот, и выиграл! Его старт был шедевром, и благодаря этому он сразу же смог найти свой темп и, как обычно, контролировать гонку. Думаю, без красных флагов наше доминирование было бы ещё ощутимее», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на De Telegraaf.