Журналист: «Альфа Ромео» не останется в «Формуле-1» в 2024 году

«В «Заубере», похоже, мало что происходит с инвестициями: швейцарская команда работает над автомобилем этого года, но, кажется, движется к следующему изменению названия, поскольку «Альфа Ромео» уйдёт из Формулы-1. Нет никаких признаков того, что «Альфа Ромео» будет делать что-то ещё в «Королевских гонках» в 2024 году. Есть предположения, что в будущем компания обратит внимание на чемпионат мира по гонкам на выносливость. При этом ходят слухи, что в 2026 году она возьмёт на себя проект Peugeot LMH— более привлекательный бренд в спорте, чем скучный старый Peugeot, в котором недавно заявили, что придерживаются ставки на массовый рынок, а не пытается увеличить продажи за счёт создания мелкосерийных брендов и моделей», — написал Сейвуд на своём сайте.