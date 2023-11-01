Сейвуд высказался по поводу возможной замены Переса на Алонсо в «Ред Булл»

«Один известный испанский журналист Формулы-1 в воскресенье вечером заявил, что взволнован слухом, который он услышал, но не пожелал сказать больше. Не прошло и нескольких минут, как из Испании пришла информация о том, что Алонсо, возможно, собирается приступить к еще более причудливым действиям: предполагается, что он не собирается оставаться в «Астон Мартин» в 2024 году, хотя у него якобы «многолетний контракт». Поговаривают, что в следующем году он может перейти в «Ред Булл». Это усилило бы чемпионскую команду.

Для «Ред Булл» такой шаг имеет смысл, поскольку Перес не сделал того, что от него требовалось, и, хотя Даниэль Риккардо выглядит весьма неплохо, нанять Фернандо было бы, вероятно, лучше. «Ред Булл» нужно будет осторожно обращаться с гонщиками, поскольку Алонсо может быть колючим, но в свои 42 года он не собирается оставаться здесь вечно… так что он вполне подойдет на роль гонщика, пока «Ред Булл» не найдет кого-то помоложе. Выплачивать Пересу, который, по оценкам, зарабатывает около $ 8 млн, возможно, даже не придется. Контракты гонщиков в наши дни, как правило, содержат оговорки о результативности, основанные на процентах от результатов партнера по команде. После Гран-при Мексики Мехико 240 очков Переса равнялись 48,8% от 491 очка Макса Ферстаппена. Если в контракте Переса прописано, что он обязан набирать не менее 50% очков своего партнера по команде, это может стать основанием для расторжения контракта без выплаты компенсации», — написал Сейвуд на своём сайте.