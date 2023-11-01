Журналист назвал вероятное место продолжения карьеры Алонсо в следующем году

«Насколько я понимаю, этого не произойдёт. Как бы сильно они ни восхищались Алонсо и тем, что он может сделать, насколько я вижу, его шансы выступать за эту команду в следующем году не выше, чем у Риккардо.



Некоторые осведомлённые люди сказали мне, что, возможно, представители Алонсо изучали ситуацию на предмет каких-нибудь подходящих для него вариантов в следующем году. И, возможно, всё так раздулось, что дошло до того, что его начали связывать с занятием места Переса, а не Риккардо.



Желание «Астон Мартин» продолжить сотрудничество с Алонсо всё ещё довольно сильно, и я думаю, что наиболее вероятно, что он продолжит работу со своей нынешней командой», — приводит слова Слэйтера Sky Sports.