Перес объяснил, в чем заключается особенность Ферстаппена

«Он живет ради Формулы-1. Это его страсть, и это делает его решимость еще сильнее. Во-вторых, он многое понимает: почему у него получается и почему иногда не получается. Это делает его таким особенным. И, наконец, я бы сказал, что он огромный трудяга.



Я бы сказал, что он умеет выкладываться по полной. И как только он проворачивает этот трюк, то сразу чувствует себя в своей тарелке. Он с самого начала уикенда работает на сто процентов своих возможностей и не допускает ошибок», — приводит слова Переса GPblog.