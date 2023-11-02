"Формула-1" прокомментировала слухи об отмене Гран-при Абу-Даби

Проведению Гран При Абу-Даби ничего не угрожает, заявил официальный представитель Формулы 1

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В четверг днем итальянские СМИ сообщили, что этап на Яс-Марине может быть отменен из-за военного конфликта между Израилем и Палестиной. Решение, как предполагается, будет принято в ближайшие дни.

29 октября министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам для своих граждан, повысив угрозу терроризма в Объединенных Арабских Эмиратах и других страна Ближнего Востока.

Тем не менее в Ф1 сообщили, что планов по отмене этапа в Абу-Даби нет, и финал сезона пройдет по плану.