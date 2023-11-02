Хорнер прокомментировал слухи о возможной замене Алонсо на Переса

«Если вы поместите в команду слишком много экстремальных альфа-самцов, это разорвёт команду на части. Поэтому, думаю, что всегда хочется достичь правильного баланса. Это один из самых важных уроков, которые я усвоил», – сказал Хорнер в интервью корреспонденту Sky Sports Мартину Брандлу.