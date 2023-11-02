Формула-1 запретила гонщикам блокировать выезд с пит-лейна

Формула-1 выписала предписание с целью исключения задержек соперников на пит-лейне во время квалификаций. С настоящего момента пилотам запрещено останавливаться на фастлейне.

Для того, чтобы гонщик отпустил болид, движущийся впереди, должно соблюдаться два условия: это позволительно сделать на участке между светофором и второй линией сейфти-кара; кроме того, пилот, создающий отставание, обязан отъехать максимально влево, чтобы его можно было обогнать справа.

Отметим, что проблемы с блокировкой выезда с пит-лейна возникали в Сингапуре и Мексике, где пилоты создавали гандикап, чтобы потом не отпускать соперников и при этом укладываться в максимально разрешённое время круга на трассе.