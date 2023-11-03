Источник: Марко отверг предложение от одного из конкурентов «Ред Булл»

80-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко стал объектом интереса одной из команд Формулы-1. После спекуляций относительно его положения в составе «быков» и разговоров о желании руководителя команды Кристиана Хорнера отодвинуть 80-летнего австрийца от управления, Марко поступило предложение присоединиться к команде-конкуренту.

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Как сообщает GPBlog со ссылкой на BusinessF1, Марко вежливо отклонил предложение, выразив свою преданность «Ред Булл», и заявил, что никуда не уйдёт. Отмечается, что Марко настороженно относится к таким предложениям, подозревая, что конкуренты заинтересованы в его знаниях о «Ред Булл» больше, чем в его профессиональном опыте.