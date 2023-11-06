Руководитель McLaren выступил против пересмотра результатов Гран При США

«Во время гонки у команд много дел, и единственное, на что мы обращаем внимание, – это информация от гоночного директора об удалении времени круга, – цитирует Стеллу RN365. – Вы получаете официальную обратную связь, а затем просите гонщиков адаптироваться с учетом имеющейся информации. Оглядываясь назад, это не имеет смысла, потому что, если бы у нас была вся информация, все могли бы адаптироваться.