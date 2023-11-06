Руководитель McLaren выступил против пересмотра результатов Гран При США
Руководитель McLaren Андреа Стелла подверг сомнению прошение Haas о пересмотре результатов Гран При США. Американский коллектив отметил, что стюарды не приняли во внимание некоторые нарушения границ трассы во время гонки, соответственно, не наказав нарушителей. Haas воспользовалась правом опротестовать итоги этапа, что можно сделать в течение 14 дней после финиша гонки – команда подала протест на 13-й день после окончания этапа.
«Во время гонки у команд много дел, и единственное, на что мы обращаем внимание, – это информация от гоночного директора об удалении времени круга, – цитирует Стеллу RN365. – Вы получаете официальную обратную связь, а затем просите гонщиков адаптироваться с учетом имеющейся информации. Оглядываясь назад, это не имеет смысла, потому что, если бы у нас была вся информация, все могли бы адаптироваться.
На мой взгляд, Haas имеет право подать протест, но в первую очердь нам нужно работать над более надёжным способом отслеживания нарушений границ трасс и доработкой правил. Но как только эатп закончился, мы переходим к следующему».