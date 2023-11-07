Шумахер назвал главного конкурента Ферстаппена

«Ландо Норрис превратился в преследователя [Макса Ферстаппена] номер один. Но он всё ещё допускает слишком много ошибок, особенно в квалификации. В этом Норрис пока немного напоминает мне Шарля Леклера. В гонках, однако, он выступает отлично. Проблема Норриса в том, что он слишком многого хочет в квалификациях. В результате он совершает слишком много ошибок», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.